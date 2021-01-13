У Британії розробляють додаток для підтвердження вакцинації

У Британії розробляють додаток для підтвердження вакцинації

Укрінформ
У Великій Британії не планують запроваджувати "COVID-паспорти" для вакцинованих громадян, натомість розробляють мобільний додаток для підтвердження вакцинації.

Про це заявив міністр з питань розповсюдження вакцин від COVID-19 Надхім Захаві, передає Укрінформ з посиланням на The Independent.

Додаток розробляють компанія з біометрії обличчя iProov та компанія з кібербезпеки Mvine. Вони отримали фінансування від держави.

Зазначається, що вже в січні у двох регіонах країни має розпочатися тестування безкоштовного додатка, за допомогою якого британцям легко буде довести, що вони отримали щеплення від коронавірусу.

Як повідомлялося, у Великій Британії упродовж останньої доби зареєстрували 1 564 летальні випадки внаслідок COVID-19, що стало новим антирекордом.

Читайте також: У Британії відкривають центри масової вакцинації від COVID-19

Загалом від початку пандемії у Британії коронавірус підтвердився у 3 211 576 осіб, з них померли 84 767 людей.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 92 354 256 випадків коронавірусу, зокрема, 1 978 441 летальний, одужали 66 037 215 осіб.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-