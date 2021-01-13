У Британії розробляють додаток для підтвердження вакцинації

Додаток розробляють компанія з біометрії обличчя iProov та компанія з кібербезпеки Mvine. Вони отримали фінансування від держави.

Зазначається, що вже в січні у двох регіонах країни має розпочатися тестування безкоштовного додатка, за допомогою якого британцям легко буде довести, що вони отримали щеплення від коронавірусу.

Як повідомлялося, у Великій Британії упродовж останньої доби зареєстрували 1 564 летальні випадки внаслідок COVID-19, що стало новим антирекордом.

Загалом від початку пандемії у Британії коронавірус підтвердився у 3 211 576 осіб, з них померли 84 767 людей.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 92 354 256 випадків коронавірусу, зокрема, 1 978 441 летальний, одужали 66 037 215 осіб.