Глава МОЗ сподівається, що COVID-вакцинація почнеться у лютому

Глава МОЗ Максим Степанов висловив сподівання, що вакцинація в нашій країні від Covid-19 почнеться вже у лютому.

Про це він повідомив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хотів би наголосити, що всі карантинні обмеження, які зараз вводяться, вони вводилися після знаходження максимального балансу між епідситуацією та роботою країни, з урахуванням думок бізнесу та суспільства, але це та міра, яка нам необхідна, щоб перемогти COVID-19. Дуже ще важливо, що нам потрібно підійти до початку процесу імунізації, тобто вакцинації, у нас від COVID-19, який, як я сподіваюся, що почнеться вже у лютому, з мінімально можливими цифрами по захворюваності на COVID-19», - уточнив Степанов.

Він закликав українців упродовж 16 днів, які відведені на посилення протиепідемічних заходів, дійсно їх дотримуватися.

«І побачимо на виході з цього такого жорсткого карантину зовсім інші цифри (захворюваності на COVID-19 — ред.)», - сказав міністр.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 січня лабораторно підтверджені 1 105 169 випадків COVID-19, із них за добу – 5 676.

З 8 по 24 січня 2021 року в Україні посилено карантин.