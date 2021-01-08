Глава МОЗ сподівається, що COVID-вакцинація почнеться у лютому
Про це він повідомив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Хотів би наголосити, що всі карантинні обмеження, які зараз вводяться, вони вводилися після знаходження максимального балансу між епідситуацією та роботою країни, з урахуванням думок бізнесу та суспільства, але це та міра, яка нам необхідна, щоб перемогти COVID-19. Дуже ще важливо, що нам потрібно підійти до початку процесу імунізації, тобто вакцинації, у нас від COVID-19, який, як я сподіваюся, що почнеться вже у лютому, з мінімально можливими цифрами по захворюваності на COVID-19», - уточнив Степанов.
Він закликав українців упродовж 16 днів, які відведені на посилення протиепідемічних заходів, дійсно їх дотримуватися.
«І побачимо на виході з цього такого жорсткого карантину зовсім інші цифри (захворюваності на COVID-19 — ред.)», - сказав міністр.
Як повідомлялося, в Україні станом на 8 січня лабораторно підтверджені 1 105 169 випадків COVID-19, із них за добу – 5 676.
З 8 по 24 січня 2021 року в Україні посилено карантин.