Степанов: Наразі третина госпіталізованих із COVID-19 перебувають у важкому стані

Наразі третина всіх госпіталізованих з діагнозом COVID-19 — це пацієнти у важкому стані.

Про це на брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хотів би повідомити, що наразі одна третина всіх госпіталізованих з діагнозом COVID-19 — це пацієнти у важкому стані. Через це зросла кількість важких хворих, і відповідно - навантаження на медичну систему, зокрема, на реанімаційне відділення. Це пов'язане ще з тим, що населення України почало рідше звертатися до лікарів у разі виникнення перших симптомів коронавірусної хвороби», - сказав Степанов.

Він закликав українців, як тільки у них з'являються будь-які симптоми коронавірусу або будь-які симптоми будь-якого респіраторного захворювання - одразу звертатися до свого сімейного лікаря, який повинен їм зробити відповідний тест — експрес-текст або забір біоматеріалу для ПЛР-тестування.

«Відразу звертайтеся, а якщо вам раптом відмовляють або радять звернутися пізніше — на 5-7 день — то Ви повинні знати, що Вам зобов'язані зробити такий тест. А якщо виникають проблеми — телефонуйте, будь ласка, до контактцентру МОЗ, він працює у цілодобовому режимі, 0800602019», - поінформував глава МОЗ.

Окремо він наголосив, що останнім часом на коронавірус починає хворіти більше дітей та молоді, людей до 30-40 років.

Як повідомляв Укрінформ, в нашій країні станом на 8 січня лабораторно підтверджені 1 105 169 випадків COVID-19, із них за добу – 5 676.

З 8 по 24 січня 2021 року в нашій країні посилено карантин.