У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 88,5 мільйона

У світі станом на ранок 8 січня кількість хворих на COVID-19 становить 88 512 604 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 63 620 558 осіб одужали, 1 906 860 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (22 132 045). Кількість померлих – 374 124, одужали – 13 143 317 осіб.

На другому місці Індія – 10 414 044 інфікованих (150 606 осіб померли й 10 037 398 одужали). На третьому місці Бразилія Індія із 7 961 673 хворими (200 498 смертей від COVID-19 та 7 096 930 одужали).

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Як повідомлялося, в Україні станом на 8 січня лабораторно підтверджено 1 105 169 випадків COVID-19, з них за добу – 5 676.