Локдаун у Чехії продовжили до 22 січня

Уряд Чеської Республіки на позачерговому засіданні в четвер вирішив продовжити існуючі коронавірусні обмежувальні заходи до 22 січня.

Про це, як передає Укрінформ, повідомив міністр охорони здоров'я країни Ян Блатний на пресконференції після засідання кабінету.

«Йдеться насамперед про ті заходи, які обмежують вільне пересування та роботу служб», - пояснив міністр.

Зокрема, закритими залишаються ресторани, заклади культури та спорту. До шкіл минулого понеділка повернулися лише учні перших та других класів, а також вихованці дитячих садочків.

Єдиним пом’якшенням стане дозвіл відвідувати пацієнтів у лікарнях, але лише за наявності негативного ПЛР-тесту та в масці FFP2.

Того ж дня, 22 січня, спливає й строк закінчення надзвичайного стану в республіці. Але не виключено, що уряд попросить парламент його продовження. Якщо відбудеться кардинальна зміна розвитку ситуації, уряд розгляне це та, за необхідності, посилить заходи, попередив глава МОЗ.

Блатний зазначив, що результати локдауну, який діє з 27 грудня 2020 року і мав тривати до 10 січня 2021-го, повинні проявити себе наступного тижня.

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У середу, 6 січня, в Чехії, за даними Міністерства охорони здоров'я, було встановлено новий з початку пандемії рекорд захворюваності – 17 668 нових випадків інфікування. Загальна цифра захворілих сягнула 794 740. У лікарнях наразі перебуває 7 143 хворих. Померли загалом 12 621 людина.

У світі станом на ранок 7 січня виявлено 87 643 563 випадки COVID-19, зокрема 1 891 700 – летальних, одужали 63 132 543 особи.