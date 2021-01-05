Локдаун у Німеччині продовжили до кінця січня і посилили обмеження

«Ми хочемо продовжити локдаун до 31 січня і в деяких аспектах навіть посилити його», - сказала Меркель.

Вона зазначила, що слід ще більше обмежити контакти, та закликала співвітчизників звести їх «до абсолютно необхідного мінімуму».

Зокрема, якщо досі дозволялося зустрічатися двом домогосподарствам (загалом 5 осіб), то відтепер зможуть зустрічатися люди, які живуть в одному домогосподарстві плюс 1 особа «ззовні».

Уперше у межах усієї країни запроваджується обмеження на пересування – в радіусі 15 км від місця проживання у регіонах, де кількість нових інфікувань перевищує 200 на 100 тисяч населення протягом тижня. До таких належить майже половина округів країни.

Для тих, хто повертатиметься додому з районів ризику, вводиться система «подвійного захисту», що означає і обов’язковість тесту, і карантин.

Відвідувати будинки для осіб похилого віку можливо лише за наявності негативного результату тесту на коронавірус.

«Важким рішенням» Меркель назвала те, що діти не зможуть повернутися до шкіл та садочків до 31 січня - зайняття для учнів проводитимуться дистанційно.

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Готелі, ресторани, заклади культури та спорту залишаються закритими.

Нові заходи мають на меті досягти показника у 50 нових випадків інфікування на 100 тисяч населення протягом 7 днів.

«Треба не допустити ситуації, коли після короткого послаблення знову необхідно буде повертатися до жорсткого локдауну», - наголосила канцлер.

Наступна нарада запланована на 25 січня, коли керівники федерального і земельних урядів будуть говорити про подальшу стратегію.

Протягом минулої доби, за даними Інституту Роберта Коха, у ФРН зареєстровано 11 897 нових випадків інфікування, загалом від початку пандемії кількість інфікованих у країні сягнула 1 787 410-ти. Померло від коронавірусу 35 518 німців, у тому числі 944 за останні 24 години, що є одним з найвищих добових показників.

Як повідомляося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 86 562 679 випадків зараження коронавірусом, з них 1 870 566 летальних, одужали 61 367 222 особи.