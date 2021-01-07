У світі зафіксували понад 87,6 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 7 січня зафіксовано більше 87,6 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 63,1 млн осіб.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлено 87 643 563 випадки COVID-19, зокрема 1 891 700 – летальних, одужали 63 132 543 особи.

З початку нової доби зафіксовано 23 812 нових випадків, з них 13 345 у Мексиці. Загинуло 1 297 осіб, зокрема 1 165 у Мексиці.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (21 857 616), Індія (10 395 938), Бразилія (7 874 539), Росія (3 308 601), Велика Британія (2 836 801).

Коронавірус зафіксували у 218 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 січня лабораторно підтверджені 1 099 493 випадки COVID-19, із них за добу – 8 997.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 099 493 особи; одужало – 773 214 осіб; летальних випадків – 19 505; проведено ПЛР-тестувань – 5 717 403.