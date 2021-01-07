У Канаді від COVID-19 померли вже понад 16 тисяч осіб
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.
За останньою інформацією, COVID-19 забрав життя 16 233 жителів Канади.
Від початку пандемії тест на COVID-19 здали 14 180 625 канадців, інфікування підтвердили у 618 646 осіб. Загалом одужали 523 564 пацієнти, і зараз у країні налічується 78 849 активних випадків.
Більше третини випадків інфікування (215 538) зареєстровано у Квебеку, з них близько 76 тис. - у Монреалі, найбільшому місті цієї провінції. На Монреаль припадає близько чверті усіх летальних випадків у країні – 3907.
За останні тижні швидкість поширення коронавірусу в Канаді продовжує зростати, у деяких регіонах влада мусила відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. Зокрема, у найбільш населених провінціях - Квебеку та Онтаріо - після Різдва було оголошено повторний локдаун.
Фото: АА