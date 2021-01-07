У Канаді від COVID-19 померли вже понад 16 тисяч осіб

У Канаді від COVID-19 померли вже понад 16 тисяч осіб

Укрінформ
Унаслідок коронавірусної інфекції від початку пандемії померли понад 16 тисяч жителів Канади.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.

За останньою інформацією, COVID-19 забрав життя 16 233 жителів Канади.

Від початку пандемії тест на COVID-19 здали 14 180 625 канадців, інфікування підтвердили у 618 646 осіб. Загалом одужали 523 564 пацієнти, і зараз у країні налічується 78 849 активних випадків.

Більше третини випадків інфікування (215 538) зареєстровано у Квебеку, з них близько 76 тис. - у Монреалі, найбільшому місті цієї провінції. На Монреаль припадає близько чверті усіх летальних випадків у країні – 3907.

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За останні тижні швидкість поширення коронавірусу в Канаді продовжує зростати, у деяких регіонах влада мусила відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. Зокрема, у найбільш населених провінціях - Квебеку та Онтаріо - після Різдва було оголошено повторний локдаун.

Фото: АА

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