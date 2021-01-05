У Канаді від COVID-19 вже видужало більше півмільйона людей

Від початку глобальної пандемії COVID-19 у березні більше півмільйона канадців повністю видужали від хвороби.

Про це свідчать офіційні статистичні дані, оприлюднені урядом Канади

Так, станом на вечір понеділка 517 884 жителі Канади успішно здолали COVID-19, що становить менше ніж 1,5% від загального населення країни.

Водночас за той само час хвороба забрала 16 074 життів. Всього ж у країні було виявлено 611 424 випадки інфікування, тобто наразі хворіє понад 77 тисяч людей.

У країні було проведено 14 121 468 тести на COVID-19, відповідно понад 95% людей отримали негативний результат.

Більша частина від усіх хворих на COVID-19 (407 082 людей) проживає у двох провінціях: Квебек та Онтаріо. COVID-19 також забрав більше життів монреальців, ніж мешканців будь-якого іншого міста Канади. У найбільшому місті Квебека від недуги померло 3895 осіб, тобто близько чверті летальних випадків Канади.

Зазначимо, що протягом останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді продовжує зростати й у деяких регіонах влада була вимушена відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. У Квебеку та Онтаріо після Різдва набрав чинності повторний локдаун.

Читайте також: Джонсон оголосив національний локдаун у Британії

Додамо, що в сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили понад 21 мільйон хворих й зареєстрували близько 362 тисяч смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада в березні минулого року закрила свої кордони для більшості мандрівників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця січня цього року.