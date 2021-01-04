Кількість випадків COVID-19 у Канаді перевищила 600 тисяч

Від початку епідемії у Канаді підтверджено понад 600 тисяч випадків інфікування коронавірусом.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це свідчать статистичні дані, оприлюднені урядом Канади.

Станом на вечір неділі у країні було проведено 14 041 448 тестів на COVID-19. Кількість підтверджених випадків інфікування дещо перевищує 600 тис., однак 504 тис. пацієнтів уже повністю одужали. Водночас недуга забрала 15 865 життів, тобто смертність становить близько 2,6%.

Таким чином, нині на території Канади зафіксовано 80 822 активні випадки COVID-19. Більш ніж половина з них (46 112) припадає на дві провінції: Квебек та Онтаріо.

У найбільшому місті Квебеку - Монреалі - від коронавірусу померли 3847 осіб, це близько чверті всіх летальних випадків у Канаді.

Як повідомлялося, у Квебеку та Онтаріо після Різдва запроваджено повторний локдаун.

Окрім того, нещодавно влада країни продовжила до кінця січня заборону на в'їзд до Канади з несуттєвих причин.