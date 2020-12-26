Прем'єр-міністр Канади підозрює, що перехворів на COVID-19

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, ймовірно, безсимптомно перехворів на COVID-19 ще у березні.

Про це він розповів в ефірі CBC, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відомо, наскільки заразним є COVID-19, прикладів цього є надто багато. Дуже ймовірно, що я підхопив його. Не знаю, я не мав жодних симптомів, навіть нежитю. Ми дотримувалися порад лікарів, які на той момент казали: уважно стежте за собою, якщо матимете бодай нежить, то ми візьмемо аналіз, якщо ж ні — то залишайтеся у карантині два тижні”, - розповів Трюдо.

Водночас він не висловив інтересу до проходження тесту на наявність у крові антитіл до коронавірусу. “Не думаю, що це необхідно й актуально. Зараз ... значно цікавіше встановити, яким буде вплив вакцин на імунітет”, - зауважив глава канадського уряду.

При цьому він визнав, що переймався за здоров’я своїх дітей, які теж були на карантині.

“Тоді ми не знали так багато, як зараз, про те, хто найбільше страждає від COVID-19. Однак ми об’єдналися родиною, стежили за самопочуттям одне одного, моя дружина дотримувалася дистанції, й ми подолали це”, - підсумував Трюдо.

Як повідомлялося, дружина прем’єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо захворіла на COVID-19 у березні, під час подорожі до Великої Британії. Джастін Трюдо разом із родиною був змушений піти на двотижневу самоізоляцію.

Фото: CTV News