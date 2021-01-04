Джонсон оголосив національний локдаун у Британії

Прем’єр-міністр Британії Боріс Джонсон ввечері 4 січня оголосив про запровадження національного локдауну в Англії.

Як передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода, він закликав громадян лишатися вдома, як це було під час першого локдауну в березні минулого року.

Джонсон виступив із телезверненням після того, як йому повідомили про зростання кількості нових випадків COVID-19 на всій території Англії через новий штам коронавірусу.

WATCH LIVE: My update on coronavirus. (4 January 2021) https://t.co/ZL6PeAGWPl — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 4, 2021

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Починаючи з опівночі жителів Британії просять залишатися вдома, окрім п’яти винятків:

для роботи, якщо люди не можуть працювати з дому, наприклад, працівники будівельного сектора або робітники ключових галузей;

для придбання предметів першої необхідності, таких як харчові продукти або ліки;

для занять спортом один раз на день у своїй місцевості. У цьому випадку може долучатися одна людина, що не є членом сім’ї;

для надання допомоги або допомоги вразливим людям;

для отримання медичної допомоги або щоб уникнути загрози заподіяння шкоди або насильства.

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Почасти приводом для введення нових жорстких послужило попередження головного санітарного лікаря Англії, професора Кріса Вітті, про швидке поширення в країні нового штаму коронавірусу.

Нагадаємо: за даними Університету Джонса Гопкінса, станом на 4 січня у Британії коронавірус виявили у 2 721 590 осіб. Від початку пандемії від COVID-19 померли понад 75 544 хворих.

Фото: Tolga Akmen/AFP