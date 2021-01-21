Crown Agents, а не «Медзакупівлі»: у МОЗ пояснили, чому для вакцин обрали британську компанію

Досвід компанії Crown Agents, яку уряд обрав для закупівлі та постачання в Україну вакцини від коронавірусу, дасть змогу якнайшвидше отримувати препарат від виробників.

Про це на брифінгу сказала заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, передає кореспондент Укрінформу.

“Міністерство охорони здоров'я планує закуповувати вакцину різних виробників, тому статус резидента Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і широко розгалужена мережа у світі, досвід закупівлі вакцин та лікарських засобів дає перевагу Crown Agents Ltd отримувати від виробників вакцину від COVID-19 для України якомога швидше”, - сказала Шаталова.

За її словами, Crown Agents має представництва у 14 країнах і досвід співпраці зі світовими фармвиробниками. Зараз компанія розробляє детальні операційні плани щодо кінцевих розподілів вакцини Oxford/AstraZeneca, яка може зберігатися за температури від +2 градусів до +8 градусів.

Крім того, додала Шаталова, Crown Agents бере активну участь у поширенні на заморських територіях Великої Британії вакцини виробництва Pfizer, яка потребує зберігання при температурі -70 градусів і, відповідно, жорсткі умови і вимоги до транспортування.

“Це включає планування, перевезення до локальних аеропортів з подальшим транспортуванням до місць призначення. Тут важливо відзначити, що такі вимоги полягали у дотриманні наднизьких температур, які повинні відповідати належній практиці дистрибуції, оскільки вакцина упаковується у відповідну тару з сухим льодом, а терміни кінцевого розподілу є обмеженими в часі і виконуються протягом 84 годин”, - пояснила заступник міністра.

Шаталова додала, що подібні закупівлі передбачають жорсткі правила конфіденційності та нерозголошення інформації. Відповідно ДП “Медзакупівлі”, що діє згідно з українським законодавством, яке передбачає оприлюднення умов контрактів, не зможе їх провести.

Як повідомлялося, уряд на позачерговому засіданні 15 січня ухвалив рішення, що закупівлі вакцини від коронавірусу здійснюватиме британська агенція Crown Agents.

Crown Agents – некомерційне підприємство з 188-річною історією, працює в Україні понад 20 років у проєктах в галузі закупівель, управління фінансами, розвитку економіки.

Протягом 2013-2017 років Crown Agents були відповідальними за реалізацію Проєкту із гармонізації системи державних закупівель в Україні за стандартами ЄС, що був ініційований та підтриманий Європейським Союзом. Створена в межах цього проєкту нормативно-правова база дозволила запровадити нові прозорі правила та почати формування належної культури державних закупівель.