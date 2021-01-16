Закупівля COVID-вакцини: Crown Agents розповіла про умови контракту з Україною

Міжнародна компанія Crown Agents, яку постановою Кабміну визначено закупівельником COVID-вакцини для України, отримає оплату за свої послуги після виконання всіх умов контракту і у розмірі, необхідному для покриття операційних витрат.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі компанії Crown Agents, який є в розпорядженні агентства.

"Кабінет Міністрів своєю постановою визначив, що міжнародна компанія Crown Agents буде закуповувати вакцини від COVID-19 на замовлення Міністерства охорони здоров’я. ...Оплату за виконання своїх послуг міжнародна компанія отримає тільки після виконання усіх умов контракту та у розмірі, необхідному для покриття операційних витрат", - наголосили в Crown Agents.

В компанії повідомили, що уряд Великої Британії обрав її для постачання вакцин на заморські території держави, таким чином компанія має досвід поставки вакцин від COVID-19, які потребуюсь спеціальних умов доставки та зберігання.

Також у Crown Agents заявили, що мають багаторічний міжнародний досвід проведення процедури екстрених закупівель за надзвичайних ситуацій. Приміром, під час епідемії Ебола Crown Agents проводили екстрену закупівлю вакцин і прямої гуманітарної допомоги постраждалому населенню з різних країн світу.

Наразі Crown Agents здійснюють закупівлі вакцин для МОЗ України за програмою Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення та вироби для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів та медичні вироби.

Crown Agents – некомерційне підприємство з 188-річною історією, працює в Україні понад 20 років у проєктах в галузі закупівель, управління фінансами, розвитку економіки.

Протягом 2013-2017 років Crown Agents були відповідальними за реалізацію Проєкту із гармонізації системи державних закупівель в Україні за стандартами ЄС, що був ініційований та підтриманий Європейським Союзом. Створена в рамках цього проєкту нормативно-правова база дозволила запровадити нові прозорі правила та почати формування належної культури державних закупівель.

Від 2015 року організація бере участь у закупівлях за державний кошт ліків та виробів медичного призначення для МОЗ України. Crown Agents виконують закупівлі з економією, яка на даний момент становить близько $9,6 млн (бюджети 2016-2018). Заощаджені кошти спрямовуються на додаткові закупівлі з метою максимального задоволення існуючих потреб українських пацієнтів.