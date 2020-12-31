Україна закупила вакцину і тести на COVID-19 майже на два мільярди гривень

Міністерство охорони здоров’я у 2020 році забезпечило поставки ліків та лікарських засобів на 6,5 млрд грн із 12,8 млрд грн, витрачених на закупівлі.

Про це на брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає кореспондент Укрінформу.

“Всього Міністерство охорони здоров’я на закупівлю лікарських засобів, медичних виробів та медичного обладнання протягом 2020 року направило 12,8 млрд грн. Мова йде про централізовані заходи, ініційовані відповідно до цьогорічного бюджету, а також кошти, залучені додатково з ковідного фонду. Протягом 2020 року МОЗ забезпечило поставок лікарських засобів та медичних виробів на загальну суму понад 6,5 млрд грн”, - сказала Шаталова.

За її словами, у 2016 році було поставлено ліків та лікарських засобів на 2,2 млрд грн, у 2017 році - на 3,1 млрд грн, у 2018 році - на 5 млрд грн, у 2019 - на суму 5,4 млрд грн.

За даними МОЗ, які озвучила Шаталова, було закуплено 5,9 млн експрес-тестів для виявлення COVID-19 на суму 989 млн грн, медикаментів для лікування COVID-19 за централізованими закупівлями - на суму 146 млн грн, засобів індивідуального захисту для медиків, які працюють з COVID-19, - на суму понад 730 млн грн.

На закупівлю вакцини від COVID-19 виробництва “Сіновак”, за словами Шаталової, передбачено 964 млн грн.

Окрім цього, було закуплено 200 апаратів ШВЛ для лікарень на суму 84 млн грн.

Також МОЗ дало доручення закупити 416 нових автомобілів для екстреної медичної допомоги на суму 728 млн грн. За словами Шаталової, ця техніка буде доставлена в регіони протягом двох-трьох місяців.

МОЗ ініціювало і закупівлю 161 комп'ютерного томографа на суму 2,3 млрд грн. Перші 48 апаратів вже доставлені до лікарень, триває їх монтаж, наступні поставки очікуються у січні та лютому. На суму понад 1 млрд грн укладено договори на закупівлю апаратів УЗД діагностики та рентген-систем.

Закупівлі здійснювалися через ДП "Медичні закупівлі".

Також МОЗ співпрацює з ПРООН та агенція Crown Agents, які закуповують для України ліків та лікарські засоби за програмами забезпечення лікування рідкісних та важких захворювань: закупівля імунобіологічних препаратів, імуносупресантів, протитуберкульозних лікарських засобів та інше на суму 1,8 млрд грн.

Як повідомлялося, в Україні станом на 31 грудня лабораторно підтверджено 1 055 047 випадків COVID-19, з них за добу - 9 699.