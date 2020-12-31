В Україні - 9 699 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 31 грудня лабораторно підтверджено 1 055 047 випадків COVID-19, з них за добу – 9 699.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

«9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 209 пацієнтів, одужали – 11 803.

Крім того, за добу госпіталізовано – 2 704 особи. Здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).

За весь час пандемії в Україні одужали 709 993 особи. Водночас зафіксовано 18 533 летальних випадки від COVID-19. Проведено 5 585 615 тестів методом ПЛР.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 7 986 випадків коронавірусу.