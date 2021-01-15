Китайська вакцина не потрапить в Україну, якщо не пройде міжнародну реєстрацію – Шмигаль

Якщо вакцина китайського виробництва Sinovac Biotech, яку замовило МОЗ, не відповідатиме міжнародним правилам реєстрації, то її в Україні не буде.

У цьому Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив українців в ефірі "Сніданку з 1+1", повідомляє Укрінформ.

"Україна провела перемовини зі всіма виробниками вакцини, які є на сьогоднішній, які пройшли щонайменше дві стадії клінічних випробувань і перебувають на третій. Договори укладені. Ми очікуємо не пізніше лютого поставок коректно зареєстрованих вакцин", - сказав Шмигаль.

За його словами, будуть всі вакцини, які зареєстровані відповідно до всіх міжнародних правил.

"Якщо Sinovac не буде відповідати цим правилам, чи будь-яка інша вакцина не буде відповідати, то її в Україні не буде", - наголосив Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов раніше заявляв про те, що Україна отримає першу партію вакцини проти COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac Biotech протягом 30 днів після її реєстрації.

«Сіновак» (Sinovac Biotech) — найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, заснована у Пекіні в 2001 році, виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин на рік. «Сіноваком» були розроблені і виведені на ринок вакцини проти гепатиту А та А і В, вірусів грипу, включно з «пташиним», паротиту.

За час існування компанії з 2002 року було здійснено понад 3 мільярди вакцинацій, 59 мільйонів з яких - дітям.

Фото: Bloomberg