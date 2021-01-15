Степанов сказав, коли в Україні почнуть COVID-вакцинацію

Масове щеплення українців проти коронавірусу розпочнеться у лютому - після того, як завершиться реєстрація вакцини.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі каналу "Україна 24" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми відразу говорили, що почнемо в лютому або березні 2021 року. Це було відразу сказано, виходячи з наших переговорів. Я точно знаю, що ми почнемо вакцинуватися з лютого поточного року. Це те, що у нас точно є. Якщо ми орієнтуємося на те, що у нас вже підписано з компанією Sinovac, це 700 тис. доз, вони нам повинні поставити впродовж 30 календарних днів з дня реєстрації", - розповів очільник МОЗ.

За його словами, очікується, що реєстрація цього препарату завершиться в січні, після чого почнеться вакцинація.

Стосовно переговорів з іноземними партнерами щодо отримання вакцини, Степанов зазначив: "Ми спочатку розраховували, що будемо отримувати (вакцину – ред.) у лютому. Ми зробили серйозні кроки з країнами, де виробляються вакцини".

Міністр додав, що українці будуть отримувати всі ті самі документи стосовно вакцинації, що й у країнах ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, група фармацевтичних компаній «Лекхім» уклала угоду з китайським виробником вакцин «Сіновак» (Sinovac Biotech) на постачання в Україну 5 млн доз препарату проти COVID-19. З них 1,9 млн доз надійдуть у межах закупівлі МОЗ.

Також Україна в межах глобальної ініціативи COVAX отримає 8 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби, їх вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.