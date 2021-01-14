Степанов стверджує, що переговори з усіма розробниками COVID-вакцин ведуться з травня

Україна веде перемовини з усіма провідними розробниками вакцини проти COVID-19 із травня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Україна як почала вести перемовини в травні минулого року з всіма провідними компаніями, які заявили на той час та перебували на другій чи на початку третьої стадії, ми так з ними і ведемо перемовини», - сказав Степанов.

За його словами, в тому числі серед них була і компанія «Сіновак», з якою Україна також почала перемовини ще в травні, активізувалися перемовини з вересня 2020 року. Окрім цього, Україна почала співпрацювати з ініціативою COVAX одразу після її започаткування.

Степанов закликав не маніпулювати питанням постачання вакцини проти коронавірусної хвороби в Україну.

«Це не той випадок, коли можливо маніпулювати і спекулювати на здоров'ї громадян, на страху за здоров’я та життя», - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, група фармацевтичних компаній «Лекхім» уклала угоду з китайським виробником вакцин «Сіновак» (Sinovac Biotech) на постачання в Україну 5 млн доз проти COVID-19. З них 1,9 млн доз будуть поставлені в межах закупівлі МОЗ.

Також Україна в межах глобальної ініціативи COVAX отримає 8 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби, їх вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.