В Україні вироблятимуть вакцини проти грипу та COVID-19 від Sinovac

Група фармацевтичних компаній “Лекхім” домовилася з китайською компанією Sinovac Biotech про виробництво на українських потужностях двох вакцин: від грипу та від COVID-19.

Про це на пресконференції сказав голова наглядової ради групи компаній “Лекхім” , член колегії Міністерства охорони здоров’я Валерій Печаєв, передає Укрінформ.

“На початку минулого року ми прийняли рішення організувати виробництво вакцини в Україні. Ми обрали компанію “Сіновак”, домовилися про організацію виробництва двох вакцин: від грипу і вакцини проти коронавірусу, тому що вже в лютому було зрозуміло, що на світ насувається така біда”, - сказав Печаєв.

Вибір вакцин саме компанії “Сіновак” Печаєв пояснив тим, що технологія виробництва інактивованої вакцини відома вже давно, вакцини цього виробника підтвердили свою надійність та безпечність, їх ефективність, за його словами, доведено практикою застосування. Також за словами Печаєва, температура зберігання вакцини +2-8 градусів дозволяє використовувати ії широкомасштабно. Одним із критеріїв вибору “Сіновак” було також те, що акції цієї компанії котуються на NASDAQ OMX Group.

Печаєв також повідомив, що “Лекхім” побудувала два заводи — в Умані та Харкові, завершує будівництво третього заводу в Обухові, так у лютому планується запустити виробничо-складський комплекс, у серпні — запустити першу чергу заводу.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня група фармацевтичних компаній «Лекхім» заявила, що уклала угоду з китайським виробником вакцин Сіновак (Sinovac Biotech) на постачання в Україну 5 млн доз проти COVID-19. Також зазначалося, що в 2022 році компанія налагодить виробництво вакцини на українському підприємстві ПрАТ «Лекхім-Харків».

12 грудня були оприлюднені результати клінічних випробувань вакцини від COVID-19 китайської компанії Sinovac Biotech у Бразилії, згідно з якими ефективність їх вакцини становить 50,4%.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у разі, якщо вакцина не відповідатиме вимогам ефективності не нижче 70%, компанія-виробник відшкодовує кошти в повному обсязі.