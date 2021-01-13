У «Лекхім» не було конкурентів у тендері на постачання Sinovac – документи Prozorro

В тендері на постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19, який ДП «Медзакупівлі» оголосило 30 грудня, у ПАТ «Лекхім» не було конкурентів.

Про це стало відомо з документації, опублікованої в системі закупівель Prozorro, передає Укрінформ.

Згідно з оголошеним тендером, державним коштом закуплять 1 913 316 доз вакцини проти коронавірусу на суму 964 311 264 грн. Компанія «Лекхім» стала єдиним учасником закупівлі, тож аукціону не було.

За умовами, термін придатності вакцини на момент поставки повинен бути не меншим, ніж 70% від загального терміну придатності, а зберігання та транспортування повинні супроводжуватися індикаторами заморожування та/або приладами контролю температури. Очікується, що буде дві поставки препарату – до 31 березня та до 31 травня.

Зазначається, що вакцина має бути зареєстрована компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу. Також у документації вказано, що «ефективність продукції на момент поставки має бути підтверджена в плацебо-контрольованому клінічному випробуванні, в якому досягнуто ефективність на рівні не менше 70% зниження захворюваності в досліджуваній групі порівняно з контрольованою групою».

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня група фармацевтичних компаній «Лекхім» заявила, що уклала угоду з китайським виробником вакцин Сіновак (Sinovac Biotech) на постачання в Україну 5 млн доз проти COVID-19. Також зазначалося, що в 2022 році компанія налагодить виробництво вакцини на українському підприємстві ПрАТ «Лекхім-Харків».

12 грудня були оприлюднені результати клінічних випробувань вакцини від COVID-19 китайської компанії Sinovac Biotech у Бразилії, згідно з якими ефективність їх вакцини становить 50,4%.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у разі, якщо вакцина не відповідатиме вимогам ефективності не нижче 70%, компанія-виробник відшкодовує кошти в повному обсязі.