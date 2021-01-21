У МОК виключили можливість скасування Олімпіади в Токіо

Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Річард Паунд висловився з приводу проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо.

«МОК не має наміру скасовувати Олімпіаду. Немає причин для того, щоб її не проводити», - наводить слова Паунда Kyodo, передає Укрінформ.

При цьому він підтримав ідею, згідно з якою Ігри варто провести без іноземних глядачів. Крім того, Паунд заявив, що може бути скасована естафета олімпійського вогню.

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Олімпійські ігри в Токіо мали пройти влітку 2020 року, але їх перенесли на 2021-й через коронавірус.

Фото: Rp-online.de.