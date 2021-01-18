Кількість олімпійців на церемонії відкриття Ігор в Токіо скоротять майже вдвічі

Чисельність учасників церемонії відкриття Олімпіади в Токіо (Японія) буде скорочена.

Як повідомляє Yomiuri, по стадіону мали пройти 11 тисяч спортсменів з 200 країн, однак через пандемію COVID-19 їх кількість піддалася коригування, передає Укрінформ.

У Міжнародному олімпійському комітеті очікують, що церемонію відкриття відвідають приблизно 6 тисяч атлетів.

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Нагадаємо, Ігри в Токіо через пандемію коронавірусної інфекції були відкладені на рік, вони пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021-го.

Фото: GlobalLookPress.