Українських легкоатлетів можуть вакцинувати за рахунок МОК для участі в Олімпіаді

Усіх учасників Олімпіади в Токіо планують вакцинувати, щоб провести Ігри з глядачами.

Головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишнік повідомив XSport, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може надати нашим легкоатлетам вакцину від коронавірусу, щоб вони змогли взяти участь в Олімпійських іграх в Токіо.

«Є інформація, що може бути таке: якщо навіть до України до того періоду не дійде масова вакцинація, то за рахунок МОК виділять певну кількість вакцин (це невелика цифра - 300-500). І зроблять цілеспрямовану вакцинацію для всіх учасників Олімпійських ігор», - сказав Тиртишнік.

Раніше президент МОК Томас Бах заявляв, що організація буде сприяти вакцинації учасників Олімпіади, щоб провести Ігри з глядачами.

Олімпійські ігри-2020 перенесли на 2021 рік у зв'язку з пандемією COVID-19. Олімпіада в Токіо пройде влітку - з 23 липня по 8 серпня.