Вадим Гутцайт: Коли з'явиться вакцина в Україні, будемо вакцинувати наших спортсменів

Міністр молоді та спорту висловився з приводу вакцинації спортсменів від коронавируса.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що спортсмени і тренери олімпійських команд будуть вакциновані від коронавируса, повідомляє «Суспільне».

«Ми готуємося до Олімпійських ігор, ми сподіваємося, що вони відбудуться. Питання - що буде з пандемією, що буде з вакциною.

Вважаємо, що коли з'явиться вакцина в Україні, ми будемо вакцинувати наших спортсменів, тренерів, які будуть готуватися до Олімпійських ігор. Щоб вони змогли підготуватися і виступити на Олімпіаді. Будемо дивитися, як буде у світі », - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, що Олімпіада в Токіо запланована на літо 2021 року.

Фото: chilebio.cl.