COVID-вакцинація не буде обов’язковою умовою Олімпіади в Токіо
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Japan Today із посиланням на заяву прес-секретаря японського уряду Катсунобу Като.
«Ми розглядаємо введення комплексних заходів задля проведення безпечних і захищених ігор, навіть не роблячи вакцини умовою», - заявив урядовець.
Утім, організатори Олімпіади й надалі наполягають на якомога ширшому залученню до вакцинації усіх спортсменів та їхніх супроводжуючих осіб перед поїздкою в Токіо влітку 2021 року.
Раніше президент МОК Томас Бах заявляв, що організація сприятиме вакцинації учасників Олімпіади, щоб провести Ігри з глядачами.
Як повідомлялось, Олімпійські ігри-2020 перенесли на 2021 рік у зв'язку з пандемією COVID-19. Олімпіада в Токіо пройде влітку - з 23 липня по 8 серпня.