COVID-вакцинація не буде обов’язковою умовою Олімпіади в Токіо

Японський уряд планує провести Олімпійські Ігри в Токіо у 2021 році без оголошення вакцинації від COVID-19 обов’язковою умовою для участі в змаганнях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Japan Today із посиланням на заяву прес-секретаря японського уряду Катсунобу Като.

«Ми розглядаємо введення комплексних заходів задля проведення безпечних і захищених ігор, навіть не роблячи вакцини умовою», - заявив урядовець.

Утім, організатори Олімпіади й надалі наполягають на якомога ширшому залученню до вакцинації усіх спортсменів та їхніх супроводжуючих осіб перед поїздкою в Токіо влітку 2021 року.

Читайте також: Кількість олімпійців на церемонії відкриття Ігор в Токіо скоротять майже вдвічі

Раніше президент МОК Томас Бах заявляв, що організація сприятиме вакцинації учасників Олімпіади, щоб провести Ігри з глядачами.

Як повідомлялось, Олімпійські ігри-2020 перенесли на 2021 рік у зв'язку з пандемією COVID-19. Олімпіада в Токіо пройде влітку - з 23 липня по 8 серпня.