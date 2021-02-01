Португалія звинувачує у рекордній смертності від COVID-19 «британський» штам

У Португалії заявляють, що майже половина всіх смертей через COVID-19 у країні сталася у січні 2021 року: зараз там спостерігається суттєве погіршення епідеміологічної ситуації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Так, за січень в Португалії від COVID-19 померли 5576 людей, що становить 44,7% від усіх 12 482 смертельних випадків з початку пандемії.

У зростанні числа заражень і смертей португальські чиновники звинуватили новий, більш заразний штам коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії. Також вони визнали, що свою роль зіграло послаблення обмежень на соціальний рух у різдвяні свята.

Асоціація, що представляє похоронні контори, попередила, що в державних лікарнях закінчуються холодильні приміщення для збереження тіл жертв COVID-19, а деякі, в тому числі найбільша лікарня Португалії Санта-Марія, встановили додаткові холодильні контейнери, щоб знизити тиск на морги.

Як відомо, загалом із березня 2020 року у Португалії було зафіксовано понад 711 000 випадків зараження коронавірусом, з них 43% - у січні цього року.

Зараз лікарні по всій країні, де проживає трохи більше 10 мільйонів людей, відчувають критичне навантаження. Швидкі іноді годинами стоять у черзі через відсутність ліжок.

Деякі країни ЄС вже запропонували Португалії допомогу.

Фото: Rita Franca/NurPhoto