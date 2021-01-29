Прем'єр Португалії заявив про «жахливу» ситуацію з COVID-19 в країні

Португалія нині переживає "жахливий період" пандемії коронавірусу COVID-19, і до поліпшення ситуації може пройти кілька тижнів.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

«Не варто плекати ілюзії та вважати, що ми не переживаємо важкий період. І ми будемо переживати цей період ще кілька тижнів», - сказав він, додавши, що ситуація в країні не просто погана, а «жахлива».

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За його словами, ситуація настільки погіршилася через те, що влада ослабила карантинні обмеження на період Різдва та поширенням «британського» штаму вірусу.

У середу Німеччина заявила, що направить військових медиків до Португалії, щоб оцінити, яку допомогу країна може надати португальцям.

З початку пандемії в Португалії зафіксовано 668 951 підтверджених випадків COVID-19 та 11 305 смертей.

Зазначається, що Португалія має найвищий у світі середній показник нових щотижневих випадків захворювання та смерті на мільйон жителів.

У світі станом на ранок 28 січня зафіксовано понад 101,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,1 млн летальних, одужали вже понад 73,3 млн осіб.