У президента Португалії виявили коронавірус

У президента Португалії виявили коронавірус

Укрінформ
Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза, який балотується на другий термін на виборах 24 січня, захворів на коронавірус.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Досі у 72-річного Соузи не спостерігалося жодних симптомів Covid-19, заявили в його офісі в понеділок.

Новини за темою: У Португалії зафіксовано випадок смерті після вакцинації

У президента було виявлено небезпечне захворювання незабаром після того, як він отримав негативний результат тесту 6 січня. Тоді Соуза проходив діагностику у зв'язку із контактом з інфікованою людиною.

Читайте також: У Португалії за добу - найбільше випадків коронавірусу від початку пандемії

Ребело де Соуза перебуватиме на самоізоляції у своїй офіційній резиденції в Лісабоні.

Президент вже поінформував прем'єр-міністра Антоніо Коста і міністра охорони здоров'я Марту Темідо про ситуацію.

До слова, на вівторок у глави португальської держави були заплановані президентські дебати, а також зустріч з експертами в галузі охорони здоров'я для обговорення деталей запланованого локдауну, який буде оголошений у середу.

Читайте також: Португалія не впевнена у проведенні цьогоріч саміту Східного партнерства

В офісі Соузи заявили, що він вже скасував всі свої публічні виступи.

Нагадаємо: у грудні в Португалії посилили карантин. Зокрема, в період новорічних та різдвяних свят діяла комендантська година.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-