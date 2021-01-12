У президента Португалії виявили коронавірус

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза, який балотується на другий термін на виборах 24 січня, захворів на коронавірус.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Досі у 72-річного Соузи не спостерігалося жодних симптомів Covid-19, заявили в його офісі в понеділок.

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У президента було виявлено небезпечне захворювання незабаром після того, як він отримав негативний результат тесту 6 січня. Тоді Соуза проходив діагностику у зв'язку із контактом з інфікованою людиною.

Ребело де Соуза перебуватиме на самоізоляції у своїй офіційній резиденції в Лісабоні.

Президент вже поінформував прем'єр-міністра Антоніо Коста і міністра охорони здоров'я Марту Темідо про ситуацію.

До слова, на вівторок у глави португальської держави були заплановані президентські дебати, а також зустріч з експертами в галузі охорони здоров'я для обговорення деталей запланованого локдауну, який буде оголошений у середу.

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В офісі Соузи заявили, що він вже скасував всі свої публічні виступи.

Нагадаємо: у грудні в Португалії посилили карантин. Зокрема, в період новорічних та різдвяних свят діяла комендантська година.