У Португалії за добу - найбільше випадків коронавірусу від початку пандемії

Португальські органи охорони здоров’я повідомили про 10 027 нових випадків коронавірусу протягом останньої доби, що є найвищим щоденним показником із початку пандемії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Це вперше, коли щоденна кількість нових хворих перевищила 10 000.

Попередній щоденний рекорд становив 7 627 нових випадків, він був встановлений 31 грудня.

Загалом у Португалії від початку пандемії у 446 606 осіб діагностували хворобу COVID-19.

Протягом останніх 24 годин Португалія також повідомила про 91 смерть внаслідок пандемії.

Загалом у країні загинули 7 377 осіб із моменту початку пандемії.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 січня у світі зареєстровано 86 834 916 випадків коронавірусу. Зокрема 1 875 520 осіб померли та 61 533 599 одужали.