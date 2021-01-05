Португалія не впевнена у проведенні цьогоріч саміту Східного партнерства

Португальське головування ЄС має у порядку денному підготовку до саміту Східного партнерства, але його проведення залежить від ситуації в країнах регіону.

Про це під час віртуальної конференції під егідою брюссельської Асоціації міжнародної преси заявив представник Португальського головування ЄС посол Нуно Бріто, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нашому порядку денному може бути, а може й не бути — залежно від обставин — зустріч з країнами Східного партнерства. Але це буде залежати від розвитку подій, і я не готовий зараз говорити, чи відбудеться ця зустріч, як планувалося, чи ні», - сказав дипломат.

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Як повідомлялося, у березні 2021 року ЄС та країни-партнери мали намір провести саміт для обговорення перспектив цієї програми на наступні 10 років. Але криза у Білорусі спричинила повний перегляд відносин між ЄС і цією державою та запровадження санкцій проти посадовців режиму Лукашенка. Також очевидно, що на проєктах СП позначиться конфлікт між Вірменією й Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

Східне партнерство — політика Євросоюзу, що була започаткована у 2009 році, вона має на меті розвиток співробітництва між ЄС та шістьма країнами: Україною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Вірменією і Азербайджаном.

У червні 2020 року на зустрічі лідерів Східного партнерства та країн ЄС у форматі відеоконференції Президент Володимир Зеленський зазначив, що СП є корисним для України мірою того, як наближає її до членства в Євросоюзі.