У Португалії за добу — найбільша кількість смертей від початку пандемії

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Publico.

Генеральне управління охорони здоров'я Португалії також повідомило, що за минулу добу було виявлено 16 432 нових випадків захворювання.

Кількість інфекцій, зареєстрованих з березня, зросла до 685 383. Підтверджено 11 608 смертей від коронавірусу і ускладнень, викликаних інфекцією.

У той же час, зменшилася кількість госпіталізацій і людей у ​​відділеннях інтенсивної терапії. Зараз в стаціонарах знаходяться 6565 осіб, що на 38 менше, ніж добою раніше. У реанімації зараз 782 пацієнти, на одного менше, ніж у вівторок.

Також за минулу добу в країні 8946 осіб вилікувалися від хвороби, в результаті чого загальне число людей, які одужали, склало 493 699 осіб.

Раніше цього тижня міністр охорони здоров'я Португалії заявила, що влада розглядає можливість звернутися за допомогою до інших держав-членів ЄС на тлі різкого погіршення епідеміологічної ситуації.

Фото: MANUEL ROBERTO/ARQUIVO