COVID-рекорд в Ізраїлі: за місяць померли 1 390 осіб
Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa із посиланням на статистику МОН Ізраїлю.
Так, на момент впровадження третього загальнонаціонального локдауну 27 грудня кількість померлих від коронавірусу ізраїльтян становила 3 222 особи. Станом на четвер, 28 січня, статистика показала 4 612 смертей. Таким чином, за останній місяць померло 30% від загальної кількості померлих внаслідок коронавірусу ізраїльтян.
Як повідомлялося, наразі в Ізраїлі триває третя хвиля пандемії коронавірусу, для стримання якої уряд ввів жорсткий локдаун до кінця січня.
За словами експертів, останній локдаун та масштабна кампанія з вакцинації в Ізраїлі не проявляють прогнозованих позитивних результатів, ймовірно, через новий «британський» штам вірусу, який дістався й Ізраїлю.
Фото: АА