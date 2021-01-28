Ізраїльтяни винні понад $90 мільйонів штрафів за порушення карантину

Жителі Ізраїлю досі не оплатили понад $90 мільйонів штрафів, виписаних їм за різноманітні порушення обмежувальних заходів, запроваджених у зв’язку із пандемією COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Сіньхуа.

“Загальна сума неоплачених штрафів, пов’язаних із коронавірусом, в Ізраїлі досягла близько 297 млн шекелів (приблизно 91 млн дол. США), в тому числі відсотки за прострочені платежі. При цьому загальна сума виписаних штрафів за порушення коронавірусних обмежень становить 318 млн шекелів, з яких лише 76,5 млн вже було оплачено”, - йдеться у матеріалі.

Прикметно, що близько чверті усіх штрафів було виписано цього року після початку дії останнього локдауна.

Зазначається, що з часу першого спалаху хвороби наприкінці лютого 2020 року, жителям Ізраїлю було виписано понад 540 тис. штрафів, з яких лише близько 151 тис. було оплачено.

“Найбільш поширеним порушенням було відсутність маски, після цього - порушення заборони на вихід у громадські місця, робота підприємств, порушення карантину, неправомірні масові збори й релігійна служба усупереч правилам”, - стверджує Сіньхуа.

Агентство звертає увагу, що на оплату штрафів ізраїльтяни мають 90 днів, тобто виписані з кінця жовтня штрафи ще не досягли цього терміну й не відображені у статистиці.