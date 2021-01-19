Ізраїль продовжив локдаун і змінив правила в'їзду в країну

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення щодо продовження чинного в країні локдауну у зв'язку з пандемією коронавірусу. Обмеження діятимуть щонайменше до 31 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.

Також ізраїльський Кабінет по боротьбі з коронавірусом прийняв рішення змінити правила в'їзду на територію Ізраїлю. Так, тепер усім мандрівникам необхідно буде надати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду до Ізраїлю.

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю рекомендувало продовжити режим карантину ще на два тижні, на 10 днів пропонував продовжити локдаун голова уряду країни Біньямін Нетаньягу. Пропозицію було прийнято одноголосно.

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Локдаун, що наразі діє в країні, є вже третім з початку пандемії. Він був запроваджений 27 грудня та мав завершитися цього тижня.

В Ізраїлі сьогодні повідомили про новий антирекорд - 10 021 новий випадок коронавірусу.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 96 189 365 випадків коронавірусу, зокрема 2 054 086 летальних, одужало 68 840 860 людей.

Фото: MARC ISRAEL SELLEM/THE JERUSALEM POST