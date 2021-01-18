В Ізраїлі вакцинованих звільнять від карантину

Громадян Ізраїлю через тиждень після отримання другої дози вакцини від коронавірусу в рамках урядової програми «зеленого паспорта» звільнятимуть від необхідності дотримання карантинних заходів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.

Свій план ізраїльська влада обіцяє представити в найближчі дні. Очікується, що в документі передбачать доступ до культурних та інших заходів, які наразі недоступні для громадськості. Вакциновані громадяни зможуть отримати сертифікат через онлайн-систему, яка нині час проходить фінальне тестування.

Однак загальні карантинні заходи в країні планують продовжити до 21 січня.

Тим часом в Ізраїлі другу дозу вакцини отримали вже понад 255 тисяч осіб, а першу – 2 067 389 осіб. Зараз у країні проходить другий етап вакцинації - препарат отримують люди старше 45 років.

Водночас представники уряду заявляють, що лікарні, відведені для прийому заражених COVID-19, заповнені на 85%.

Всього в Ізраїлі з початку пандемії виявлено більше 548 тисяч випадків коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у 13 громадян Ізраїлю вакцина від COVID-19 виробництва компанії Pfizer викликала легкий параліч обличчя як побічний ефект.

15 січня компанія Pfizer оголосила, що тимчасово скоротить поставки вакцини від коронавірусу до Європи, щоб модернізувати власні виробничі потужності. Така заява прозвучала після того, як у Норвегії після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech померли 23 особи похилого віку.

Фото: haaretz.com