В Україні за добу - 3 034 випадки COVID-19

В Україні станом на 18 січня лабораторно підтверджено 1 163 716 випадків COVID-19, з них за добу - 3 034.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«3 034 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 107 дітей та 87 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 67 пацієнтів, одужали – 5 236.

Крім того, за добу госпіталізовано 1 304 особи. Здійснено тестувань за добу – 13 247 (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 2 846).

За весь час пандемії в Україні одужали 871 196 осіб. Водночас зафіксовано 20 869 летальних випадків від COVID-19. Проведено 5 964 388 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Миколаївській (323), м. Київ (301), Запорізькій (266), Київській (240) та Дніпропетровській (220) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 5 990 випадків коронавірусу.