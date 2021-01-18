У світі вже розповсюдили понад 42 мільйони доз вакцини від COVID-19

У півсотні держав світу, які розпочали кампанію із вакцинування населення від COVID-19, вже було зроблено понад 42 мільйони щеплень.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Bloomberg.

“Найбільша в історії кампанії із вакцинування розпочалася. Відповідно до зібраних Bloomberg даних, вже було уведено понад 42,2 млн доз у 51 країні. За останніми підрахунками в середньому щодня робиться 2,43 млн щеплень”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що найбільше щеплень було проведено у США, де від початку кампанії із вакцинування 14 грудня вже було уведено 14,3 млн доз. Минулого тижня щодня у Штатах робили в середньому 898 410 щеплень.

Водночас найбільше щеплень на душу населення зробили в Ізраїлі. В країні із населенням у 9 млн людей вже зробили понад 2,3 млн щеплень, тобто 26 на кожні 100 тисяч населення.

Для порівняння, у США цей показник становить усього 4,4 дози на 100 тисяч населення, а в Канаді взагалі 1,5.

Зазначимо, що за даними ресурсу Worldometer, наразі у світі залишається понад 27 млн активних випадків перебігу COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала понад 2 млн життів.