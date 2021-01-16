Ізраїль вже вакцинував від COVID-19 п’яту частину населення

Вже понад 2 мільйони жителів Ізраїлю отримали щеплення від коронавірусної хвороби, що становить понад 20% від загального населення країни.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Ізраїлю пише Сіньхуа.

“Кампанія із вакцинування в Ізраїлі розпочалося 20 грудня минулого року й з того часу менш ніж за місяць було вакциновано понад 21,5% з близько 9,3 млн населення країни”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що упродовж минулої доби в Ізраїлі було виявлено 6 845 нових випадків інфікування COVID-19. Загалом же від початку пандемії недугу підхопило 535 049 місцевих жителів.

Окрім цього у міністерстві заявили, що в п’ятницю зареєстрували 50 смертей від COVID-19, тобто від початку пандемії новий коронавірус забрав життя 3 910 ізраїльтян.

“Загальна кількість видужань зросла до 453 358 після того, як за минулу добу ще 7 183 людини здолали хворобу. Утім, кількість активних випадків у країні досягла рекордних 77 781”, - стверджує Сіньхуа.

Нагадаємо: від перших днів кампанії із вакцинування Ізраїль очолює світ за кількістю щеплень на душу населення.

Фото: Yonatan Sindel/Flash90