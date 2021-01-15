20 країн світу, де найбільше вакциновано громадян

Станом на 15 січня вже введено понад 35 мільйонів доз вакцини від COVID-19 у 49 країнах

За кількістю введених доз вакцини наразі на першому місці у світі США - 11,15 млн, за кількістю доз на 100 осіб - Ізраїль (24,96). У першу чергу щеплення отримують медпрацівники та мешканці будинків для літніх людей, в деяких країнах до пріоритету включено поліцію, вчителів, працівників громадського транспорту, аптек, аеропортів, мікробіологічних лабораторій, осіб з хронічними захворюваннями.

За матеріалами ЗМІ та спеціалізованих сайтів