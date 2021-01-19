Коронавірус у світі: кількість хворих перевищила 96 мільйонів

Станом на ранок 19 січня у світі зареєстровано 96 009 891 випадок коронавірусу, зокрема 2 049 348 смертей та 68 630 134 одужання.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

На сьогодні у США зареєстровано 24 626 376 випадків COVID-19, зокрема 408 620 смертей, в Індії - 10 582 647 (152 593 смерті), в Бразилії 8 512 238 (210 328 смертей), в РФ 3 591 066 (66 037 смертей).

Україна посідає 17-ту сходинку у загальній статистиці захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 січня у світі з початку пандемії підтверджено 95 484 666 випадків коронавірусу. При цьому кількість померлих від хвороби становить 2 039 695, а одужала від COVID-19 загалом 68 189 961 особа.