Шведська компанія хоче випробувати в Україні препарат для лікування COVID-19

Шведська біотехнологічна компанія Cyxone подала заявку на проведення в Україні другої фази клінічних випробувань препарату для лікування ревматоїдного артриту «Рабексімод» (Rabeximod), який використовують під час лікування COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у пресрелізі компанії.

Також компанія подала аналогічні заявки до регуляторних органів Словаччини та Угорщини.

Нещодавно Cyxone отримала схвалення органів на початок другої фази подвійного сліпого плацебо-контрольованого клінічного дослідження у Польщі.

У ході дослідження буде оцінюватися ефективність і безпека перорального лікування «Рабексімодом» для запобігання прогресуванню захворювання у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 і скорочення часу до одужання.

Як зазначається, у дослідженні візьмуть участь 300 пацієнтів клінічних центрів, зокрема в Польщі та ще трьох країнах Європи.

Під час клінічних випробувань ефективність препарату оцінюється у пацієнтів із COVID-19 середнього ступеня тяжкості, яким потрібна киснева терапія, але не підтримка штучної вентиляції легень.

Компанія планує оголосити попередні результати у третьому кварталі 2021 року.

При позитивному результаті дослідження Cyxone має намір подати заявку на дозвіл на використання в екстрених випадках після визначення стратегічного партнера.

Компанія продовжить вивчення ефективності «Рабексімоду» для лікування COVID-19 та інших вірусних респіраторних захворювань, а також ревматоїдного артриту.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 січня у світі з початку пандемії підтверджено 95 484 666 випадків коронавірусу. При цьому кількість померлих від хвороби становить 2 039 695, а одужала від COVID-19 загалом 68 189 961 особа.