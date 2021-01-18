Україна веде переговори із шістьма виробниками COVID-вакцин – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що тривають переговори із шістьма виробниками стосовно постачання в Україну вакцини від COVID-19.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", повідомляє Укрінформ.

"Ми ведемо перемовини із шістьма виробниками вакцини, які на сьогодні мають дві стадії клінічних досліджень, проходять третю, реєструються в інших країнах і у Всесвітній організації охорони здоров'я як офіційна та легалізована вакцина", - зазначив Шмигаль.

За його словами, практично з усіма Міністерство охорони здоров'я підписало non-disclosure agreement, що не дає права обговорювати публічно деякі деталі.

"Але ми є учасниками всесвітньої ініціативи COVAX, а також зверталися до всіх наших партнерів щодо необхідності постачання перших партій вакцини якнайшвидше. Наразі можу стверджувати, що ці переговори дали свій результат - Україна матиме вакцину не пізніше за лютий", - зазначив прем'єр.

Шмигаль додав, що на сьогодні є можливість обирати з трьох вакцин, і, найімовірніше, в перших партіях будуть якраз три різні вакцини.

Глава уряду наголосив, що всі вони однозначно будуть ліцензовані в Україні, будуть схвалені ВООЗ і в інших країнах, тобто, це будуть вакцини з підтвердженим відсотком ефективності.

"Як тільки вакцини за пришвидшеною процедурою будуть зареєстровані в Україні, комерційні підприємства негайно отримають змогу завозити ці вакцини в Україну. Далі - це вже питання до таких компаній, вони також ведуть свої перемовини й укладають договори. Я переконаний, що це будуть паралельні процеси з державною вакцинацією", - заявив Шмигаль, відповідаючи на запитання, коли українці матимуть змогу зробити щеплення від COVID-19 на комерційній основі.

Щодо результатів перевірок стосовно можливої підпільній вакцинації від COVID-19 прем'єр заявив, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження, тривають відповідні слідчі дії.

"Окремо я дав доручення Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ, на основі якого відбуваються відповідні дії. Підписані всі необхідні документи щодо проведення перевірки вказаного в інформаційних матеріалах підприємства. Але, оскільки йдеться про кримінальне провадження, завчасно оприлюднювати якісь дані не буду", - додав він.

Як повідомлялося, 16 січня заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук після наради фракції з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим повідомила, що перший етап вакцинації українців від коронавірусної хвороби COVID-19 може розпочатися орієнтовно в середині лютого 2021 року.

Фото: КМУ