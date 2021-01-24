Ізраїль закриває аеропорт Бен-Гуріон через COVID-19

Уряд Ізраїлю вирішив закрити майже для всіх рейсів міжнародний аеропорт Бен-Гуріон у столиці країни місті Тель-Авів. Летовище залишиться закритим щонайменше до 31 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

Аеропорт буде закритий у ніч на вівторок, 26 січня.

У копії схваленого міністрами пропозиції йдеться, що всім іноземним літакам буде заборонено заходити в небо Ізраїлю або приземлятися в аеропорту Бен-Гуріон. Винятки будуть зроблені для вантажних літаків, літаків аварійної служби.

Закриття летовища пов'язано з бажанням уряду мінімізувати ризик поширення в Ізраїлі мутованих штамів коронавірусу, які виявили в різних країнах.

Як повідомляв Укрінформ, вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19, зафіксували у грудні 2019 року у китайському місті Вухань.

Станом на ранок 24 січня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 99 338 137 випадків коронавірусу. Пандемія вже забрала життя 2 130 626 осіб. Змогли побороти недугу 71 396 886 хворих

Наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу. Британський штам виявили вже у 60 країнах, південноафриканський - у 23.