Британія почала вибіркове тестування для виявлення «південноафриканського» штаму

У вівторок волонтери та поліцейські у кількох частинах Англії почали стукати у двері будинків, щоб роздати мешканцям набори для тестування на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Кампанія має на меті зупинити розповсюдження дуже інфекційного штаму коронавірусу, що походить з Південної Африки.

Кампанія передбачає тестування 80 000 людей у восьми різних регіонах Англії. Мета полягає в тому, щоб спробувати розірвати ланцюг передачі нового штаму вірусу, визначивши заражених ним та відправивши їх на самоізоляцію.

У понеділок британський уряд оголосив про масштабне тестування, після того як у 11 людей у різних регіонах країни виявили позитивний результат на штам коронавірусу з Південної Африки, хоча ці пацієнти не мали жодних зв'язків з людьми, які подорожували до ПАР.

Загалом у Великій Британії виявили вже 105 випадків цього штаму, з яких усі, крім цих 11, були людьми, які або були в Південній Африці, або контактували з кимось, хто там був.

За даними Worldometer, у світі виявлено 104 120 115 випадків зараження коронавірусом, зокрема 2 253 967 летальних, одужали 75 970 511 осіб.