Вчені виявили небезпечні особливості «африканського» COVID-штаму

Дані свіжих клінічних випробувань двох вакцин проти COVID-19 показали, що зафіксований у Південній Африці новий штам коронавірусу стійкіший до антитіл, які містять вакцини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, вакцини від компаній Novavax Inc та Johnson & Johnson виявилися значно менш ефективними у запобіганні захворювання COVID-19 серед учасників випробувань у ПАР, де новий штам вірусу вже широко поширений, у порівнянні з країнами, де ця мутація все ще рідкісна.

Згідно з попередніми даними, вакцина компанії Novavax ефективна на 50% у запобіганні хвороби COVID-19 серед людей у ​​Південній Африці. Це значно менше у порівнянні з результатами досліджень у Великій Британії, де цей показник склав 89,3%.

"Очевидно, що мутації (коронавірусу - ред.) чинять зменшуючий ефект на результативність вакцини", - сказав д-р Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергій та інфекційних хвороб США.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу, що вважаються значно заразнішими.

Так, мутований штам коронавірусу, який виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці минулого року, поширюється на 50% швидше, ніж більшість інших відомих різновидів коронавірусу. Британський штам виявили вже у 60 країнах, південноафриканський - у 23.

У світі станом на ранок 31 січня зафіксовано 103 169 675 випадків зараження коронавірусом, з них - 2 230 297 летальних, одужали вже 74 819 916 осіб.