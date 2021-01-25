Moderna заявляє, що її COVID-вакцина захищає від мутованих штамів

Moderna заявляє, що її COVID-вакцина захищає від мутованих штамів

Укрінформ
Американська компанія Moderna заявила, що її вакцина захищає від нових більш заразних штамів COVID-19, які були виявлені у Великій Британії та Південно-Африканський Республіці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business-Insider.

Зазначається, що за даними масштабного дослідження, при двох щепленнях COVID-вакциною від Moderna ефективність захисту проти коронавірусу становить 94%. Компанія також отримала від американського регулятора дозвіл на використання вакцини.

Проте зараз у компанії заявили, що при щепленні їхньою вакциною, людське тіло виробляє менше антитіл проти коронавірусі зі штамом з ПАР. Moderna наголошує, що її вакцини досі достатньо для захисту від мутованого штаму COVID-19.

Читайте також: COVID-19 стане не страшнішим за грип - глава Moderna

Водночас, американська компанія вже працює над новою версією власної вакцини проти варіанту коронавірусу з ПАР, яка зможе виробляти більше антитіл від з COVID-захворювання.

Також компанія планує дослідити, чи ця нова версія буде мати більше ефекту від нових мутуючих варіантів коронавірусу. Наразі невідомо, коли додаткові тестування на людях можуть розпочатися.

Читайте також: Мутований штам коронавірусу з ПАР на 50% заразніший за інші

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 99 846 375 випадків COVID-19, зокрема 2 140 550 летальних, одужали 71 847 204 особи. 

Фото: ЕРА

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-