Moderna заявляє, що її COVID-вакцина захищає від мутованих штамів

Американська компанія Moderna заявила, що її вакцина захищає від нових більш заразних штамів COVID-19, які були виявлені у Великій Британії та Південно-Африканський Республіці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Business-Insider.

Зазначається, що за даними масштабного дослідження, при двох щепленнях COVID-вакциною від Moderna ефективність захисту проти коронавірусу становить 94%. Компанія також отримала від американського регулятора дозвіл на використання вакцини.

Проте зараз у компанії заявили, що при щепленні їхньою вакциною, людське тіло виробляє менше антитіл проти коронавірусі зі штамом з ПАР. Moderna наголошує, що її вакцини досі достатньо для захисту від мутованого штаму COVID-19.

Водночас, американська компанія вже працює над новою версією власної вакцини проти варіанту коронавірусу з ПАР, яка зможе виробляти більше антитіл від з COVID-захворювання.

Також компанія планує дослідити, чи ця нова версія буде мати більше ефекту від нових мутуючих варіантів коронавірусу. Наразі невідомо, коли додаткові тестування на людях можуть розпочатися.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 99 846 375 випадків COVID-19, зокрема 2 140 550 летальних, одужали 71 847 204 особи.

Фото: ЕРА