Мутований штам коронавірусу з ПАР на 50% заразніший за інші

Новий мутований штам коронавірусу, який виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці минулого року, поширюється на 50% швидше, ніж більшість інших відомих різновидів вірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на заяву головного епідеміолога Південної Африки Саліма Абдулу Каріма.

Як зазначив науковець, за результатами спеціального дослідження, новий штам коронавірусу легше проникає та міцніше тримається в клітинах людини. Крім того, антитіла від уже перенесеного коронавірусу є менш стійкими до нової мутації, ніж до інших.

Однак наявні результати досліджень свідчать про те, що цей різновид коронавірусу не є більш небезпечним, ніж інші.

Новий штам коронавірусу став головною причиною виникнення другої хвилі пандемії COVID-19 у ПАР, на початку січня кількість нових випадків захворювання в країні перевищила 21 тисячу протягом доби.

Однак наразі немає підтверджень, що нові варіанти коронавірусу є більш стійкими до вакцини. Зокрема, у Pfizer вже наголосили, що їх вакцина, ймовірно, ефективна проти нових мутованих штамів, виявлених у Південній Африці та Великій Британії.

Як повідомлялося, мутацію коронавірусу виявили у ПАР у грудні 2020 року. Після цього південноафриканський штам коронавірусу був виявлений також у Великій Британії, Фінляндії, Франції, Ізраїлі та низці інших країн. У результаті цього десятки країн заборонили в'їзд мандрівникам із ПАР.

Згідно з даними Worldometer, у світі зареєстровано 96 189 365 випадків коронавірусу, зокрема 2 054 086 летальних, одужало 68 840 860 людей.