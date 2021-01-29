В Іспанії підтвердили перший випадок «південноафриканського» штаму

Міністерство охорони здоров'я Іспанії підтвердило, що в країні був виявлений, як вважається, перший випадок південноафриканського штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Випадок був підтверджений органами охорони здоров'я регіону Галісія у чоловіка, який нещодавно повернувся до Іспанії з ПАР.

Мутація COVID-19 насправді ідентифікується як 501.V2, вона більш відома як штам з Південної Африки, оскільки вперше була виявлена ​​на півдні ПАР.

Органи охорони здоров'я Іспанії вже виявили 300 підтверджених випадків "британського" штаму та припустили, що до березня він може стати домінуючим в країні.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2020 року у Великій Британії та ПАР зафіксували нові штами коронавірусу, що вважаються значно заразнішими.

Так, мутований штам коронавірусу, який виявили у Південно-Африканській Республіці наприкінці минулого року, поширюється на 50% швидше, ніж більшість інших відомих різновидів коронавірусу. Британський штам виявили вже у 60 країнах, південноафриканський - у 23-х.

У світі станом на 29 січня зафіксовано 102 144 932 випадки COVID-19, з них - 2 203 261 летальний, одужало вже 73 995 432 особи.

Фото: АА