У Бразилії зафіксували зараження одночасно двома COVID-штамами

На півдні Бразилії виявили пацієнтів, які були заражені одночасно двома різними штамами коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що два 30-річні пацієнти були інфіковані наприкінці листопада варіантом коронавірусу Р.2, ідентифікованим у Ріо-де-Жанейро, також відомим як лінія В.1.1.28. Одночасно вони здали позитивний результат на другий варіант вірусу, який саме - не уточнюється.

У хворих спостерігалися легкі симптоми COVID-19, з сухим кашлем в одному випадку і кашлем, болем в горлі і головним болем у другому. Госпіталізація не знадобилася.

Ці випадки викликали побоювання у вчених, що співіснування двох штамів в одному організмі може прискорити мутації нових варіантів коронавірусу.

Як повідомлялося, наприкінці грудня стало відомо про виникнення нових штамів коронавірусу, зокрема «британського» та «південноафриканського». За даними ВООЗ, новий штам коронавірусу, вперше зафіксований у Великій Британії, виявили вже у 60 країнах, «південноафриканський» - у 23-х.

Тим часом новий штам коронавірусу ідентифікували бразильські вчені в штаті Ріо-де-Жанейро. Йдеться про вже поширені на території країни різновиди B.1.1.28.

Фахівці ВООЗ заявляли, що виникнення нових варіантів коронавірусу було очікуваним, оскільки вірусам властиво мутувати.

У світі станом на ранок 29 січня зафіксовано 102 041 000 випадків COVID-19, з них - 2 201 043 летальних, одужали вже 73 867 291 особа.